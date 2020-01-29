Блогер Гай обвинил Бабикова во лжи о работе на Януковича
Доказательства лжи Бабикова по работе на Януковича ветеран войны, блоггер и волонтер Мирослав Гай опубликовал в Facebook.
"Вчера на преконференции в ГБР первый заместитель Бабиков соврал всем в лицо", - отметил Гай в заметке.
Мирослав Гай обнародовал фотографии докуметов, которые свидетельствуют, что нынешний заместитель председателя ГБР трудился в интересах Виктора Януковича.
Волонтер привел цитату Александра Бабикова с его личного брифинге от 28 января:
"Я не представлял права и интересы Януковича. Тем более по делам Майдана. Кто-то из вас хоть раз с 2014 до 2020 года слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь? Я задал вопрос, слышали ли вы, что я представлял его интересы в течение этих 6 лет? Ни один из вас не смог ответить на этот вопрос, потому что я его интересы не представлял, никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал "
Мирослав Гай в заметке обнародовал 3 фотографии, где Бабиков упоминается среди адвокатов-защитников Януковича:
- Напомним, 15 января стало известно , что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Бабиков
- 20 января Бабикова назначили на должность
- 21 января депутат "Голоса" Александра Устинова заявила, что прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса на должность, а следовательно знал о том, что его назначат
- 28 января на брифингуперший заместитель председателя ГБР Бабиков заявил , что никогда не представлял интересы экс-президента беглого Виктора Януковича
- Во время брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Чорновол
- 28 января на брифинге первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил журналистам, что не причастен к разработке конкурса на должность заместителя председателя бюро, а о конкурсе на должность заместителя бюро, который длился с 30-го декабря по 3-е января узнал на сайте
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