 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБлогер Гай обвинил Бабикова во лжи о работе на Януковича

Блогер Гай обвинил Бабикова во лжи о работе на Януковича


фото: Еспресо.TV
29 января волонтер и блогер Мирослав Гай обвинил нового первого заместителя председателя ГБР Александра Бабикова во лжи и обнародовал доказательства

Доказательства лжи Бабикова по работе на Януковича ветеран войны, блоггер и волонтер Мирослав Гай опубликовал в Facebook.

"Вчера на преконференции в ГБР первый заместитель Бабиков соврал всем в лицо", - отметил Гай в заметке.

Мирослав Гай обнародовал фотографии докуметов, которые свидетельствуют, что нынешний заместитель председателя ГБР трудился в интересах Виктора Януковича.

Волонтер привел цитату Александра Бабикова с его личного брифинге от 28 января:

"Я не представлял права и интересы Януковича. Тем более по делам Майдана. Кто-то из вас хоть раз с 2014 до 2020 года слышал мое имя как адвоката, который предоставляет ему правовую помощь? Я задал вопрос, слышали ли вы, что я представлял его интересы в течение этих 6 лет? Ни один из вас не смог ответить на этот вопрос, потому что я его интересы не представлял, никогда не был с ним знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал "

Мирослав Гай в заметке обнародовал 3 фотографии, где Бабиков упоминается среди адвокатов-защитников Януковича:

  • Напомним, 15 января стало известно , что заместителем директора Государственного бюро расследований может стать адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Бабиков
  • 20 января Бабикова назначили на должность
  • 21 января депутат "Голоса" Александра Устинова заявила, что прекратил адвокатскую деятельность за день до объявления конкурса на должность, а следовательно знал о том, что его назначат
  • 28 января на брифингуперший заместитель председателя ГБР Бабиков заявил , что никогда не представлял интересы экс-президента беглого Виктора Януковича
  • Во время брифинга первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова охрана вывела из зала Татьяну Чорновол
  • 28 января на брифинге первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков заявил журналистам, что не причастен к разработке конкурса на должность заместителя председателя бюро, а о конкурсе на должность заместителя бюро, который длился с 30-го декабря по 3-е января узнал на сайте
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

29 января, 2020 среда

28 января, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать