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Espreso.tvОбществоКоличество умерших от вируса в Китае возросло до 25

Количество умерших от вируса в Китае возросло до 25


фото: Associated Press
По состоянию на 24 января в Китае сообщают о 24 смерти в провинции Хубэй и еще об одной на востоке страны, количество зараженных возросло до более 830 человек

Об этом сообщает издание "Associated Press" со ссылкой на Национальную комиссию по вопросам здравоохранения Китая.

24 случая зафиксированы в провинции Хубэй, где находится эпицентр заражения (город Ухань), а еще один - в провинции Хэбэй на востоке страны.

  • Власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
  • В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуангана, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.
  • Китай закрыл третий город из-за коронавируса.
  • Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса.
  • В Китае из-за распространения опасного штамма коронавируса отменили до апреля все спортивные соревнования
  • 23 января Министерство здравоохранения оценило вероятность распространения уханского вируса на территорию Украины из Китая
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