В Китае из-за коронавируса отменили все спортивные соревнования

23 января, 2020, 11:25

В Китае из-за распространения опасного штамма коронавируса отменили до апреля все спортивные соревнования

Об этом сообщает Eurosport .

Из сообщения Федерации автоспорта Китая стало известно, что все спортивные соревнования на территории страны отменены до апреля. Соответствующее решение приняло главное государственное управление по спорту.

"В рамках работы по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса, согласно указанию главного государственного управления по делам спорта о "прекращении всех спортивных соревнований до апреля месяца", оргкомитет принял решение отменить проведение автомобильного ралли в Чанбайшань, запланированного на 12-14 февраля" , - говорится в заявлении Федерации автоспорта Китая.