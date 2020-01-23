 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортВ Китае из-за коронавируса отменили все спортивные соревнования

В Китае из-за коронавируса отменили все спортивные соревнования


фото: eurosport
В Китае из-за распространения опасного штамма коронавируса отменили до апреля все спортивные соревнования

Об этом сообщает Eurosport .

Из сообщения Федерации автоспорта Китая стало известно, что все спортивные соревнования на территории страны отменены до апреля. Соответствующее решение приняло главное государственное управление по спорту.

"В рамках работы по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса, согласно указанию главного государственного управления по делам спорта о "прекращении всех спортивных соревнований до апреля месяца", оргкомитет принял решение отменить проведение автомобильного ралли в Чанбайшань, запланированного на 12-14 февраля" , - говорится в заявлении Федерации автоспорта Китая.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2020 четверг

больше новостей

23 января, 2020 четверг

22 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать