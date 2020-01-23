В Китае из-за коронавируса отменили все спортивные соревнования
23 января, 2020, 11:25
В Китае из-за распространения опасного штамма коронавируса отменили до апреля все спортивные соревнования
Об этом сообщает Eurosport .
Из сообщения Федерации автоспорта Китая стало известно, что все спортивные соревнования на территории страны отменены до апреля. Соответствующее решение приняло главное государственное управление по спорту.
"В рамках работы по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса, согласно указанию главного государственного управления по делам спорта о "прекращении всех спортивных соревнований до апреля месяца", оргкомитет принял решение отменить проведение автомобильного ралли в Чанбайшань, запланированного на 12-14 февраля" , - говорится в заявлении Федерации автоспорта Китая.
- 23 января власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
- По состоянию на 23 января по всему материковому Китаю зарегистрировали 617 случаев заражения.
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