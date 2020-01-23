Коронавирус: первый случай заболевания зафиксирован в Сингапуре

23 января, 2020, 16:36

Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре на предмет возможного наличия этого вируса были госпитализированы семь человек.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.