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Espreso.tvОбществоКоронавирус: первый случай заболевания зафиксирован в Сингапуре

Коронавирус: первый случай заболевания зафиксирован в Сингапуре


фото: reuters
Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре на предмет возможного наличия этого вируса были госпитализированы семь человек.

Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.

  • Власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
  • В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.
  • Китай закрыл третий город из-за коронавируса.
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