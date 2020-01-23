Коронавирус: первый случай заболевания зафиксирован в Сингапуре
23 января, 2020, 16:36
Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типом коронавируса
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Ранее сообщалось, что в Сингапуре на предмет возможного наличия этого вируса были госпитализированы семь человек.
Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване, Макао.
- Власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
- В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.
- Китай закрыл третий город из-за коронавируса.
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