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Espreso.tvОбществоКитай закрыл уже третий город из-за коронавируса

Китай закрыл уже третий город из-за коронавируса


фото: reuters
Власти КНР закрывают транспортное сообщение с третьим городом Эчжоу в связи со вспышкой коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

В городах Эчжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта, а также воздушного и железнодорожного сообщения.

"Города Эчжоу и Хуанган в центральной китайской провинции Хубэй объявили о прекращении работы общественного транспорта, включая воздушное и железнодорожное сообщение, в рамках мероприятий по борьбе правительства Китая с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

В Эчжоу проживает более миллиона человек, в Хуанган - 6,6 миллиона.

  • Власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
  • В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.
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