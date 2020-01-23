Китай закрыл уже третий город из-за коронавируса

23 января, 2020, 15:19

Власти КНР закрывают транспортное сообщение с третьим городом Эчжоу в связи со вспышкой коронавируса

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.

В городах Эчжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта, а также воздушного и железнодорожного сообщения.

"Города Эчжоу и Хуанган в центральной китайской провинции Хубэй объявили о прекращении работы общественного транспорта, включая воздушное и железнодорожное сообщение, в рамках мероприятий по борьбе правительства Китая с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

В Эчжоу проживает более миллиона человек, в Хуанган - 6,6 миллиона.