Китай закрыл уже третий город из-за коронавируса
23 января, 2020, 15:19
Власти КНР закрывают транспортное сообщение с третьим городом Эчжоу в связи со вспышкой коронавируса
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CGTN.
В городах Эчжоу и Хуанган прекратили работу общественного транспорта, а также воздушного и железнодорожного сообщения.
"Города Эчжоу и Хуанган в центральной китайской провинции Хубэй объявили о прекращении работы общественного транспорта, включая воздушное и железнодорожное сообщение, в рамках мероприятий по борьбе правительства Китая с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.
В Эчжоу проживает более миллиона человек, в Хуанган - 6,6 миллиона.
- Власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса.
- В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии.
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