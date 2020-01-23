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Espreso.tvОбществоСмертельный коронавирус: в Китае изолировали еще один крупный город

Смертельный коронавирус: в Китае изолировали еще один крупный город


фото: reuters
В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии

Об этом сообщает BNO News.

Согласно заявлению местных властей, с 23 января жители Хуанган не должны покидать пределы города. Кроме этого были прекращены все автобусные и железнодорожные перевозки, закрыты все культурные, туристические и культурные объекты. Также все автомобили, которые въезжают и выезжают из города, будут проверяться.

В Хуангане населения около 7,5 млн человек. Он находится рядом с городом Ухань, где в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса, и которое от сегодня тоже находится на карантине .

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