Смертельный коронавирус: в Китае изолировали еще один крупный город
23 января, 2020, 13:41
В Китае ограничили въезд и выезд из города Хуанган, что в провинции Хубэй, в связи с распространением нового коронавируса пневмонии
Об этом сообщает BNO News.
Согласно заявлению местных властей, с 23 января жители Хуанган не должны покидать пределы города. Кроме этого были прекращены все автобусные и железнодорожные перевозки, закрыты все культурные, туристические и культурные объекты. Также все автомобили, которые въезжают и выезжают из города, будут проверяться.
В Хуангане населения около 7,5 млн человек. Он находится рядом с городом Ухань, где в декабре была зафиксирована вспышка нового вируса, и которое от сегодня тоже находится на карантине .
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