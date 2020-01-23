Смертельный вирус: МЗ оценило риск завоза в Украину

23 января, 2020, 16:03

Риск завоза коронавируса в Украину оценивается как средний

Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Игорь Кузин, передает РБК-Украина.

"На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или конкретно в Украину также оценивается как средний. Это не требует наложения определенных ограничений на перемещение для путешествующих лиц ", - заявил Кузин.

Первый случай заражения коронавируса 2019 nCoV зарегистрировано 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Опасный коронавирус быстро распространяется по странам Азии.

Вирус может передаваться от человека к человеку и вызывает опасную форму пневмонии.