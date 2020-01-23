Китай изолирует мегаполис Ухань: остановлено авиа- и железнодорожное сообщение, не работает общественный транспорт
23 января, 2020, 10:32
Власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса
Об этом сообщает AP.
Власти также попросили горожан не покидать Ухань без особых причин.
Китайская государственная газета People's Daily сообщила, что всем запрещено покидать город, начиная с 10 утра 23 января. Железнодорожные станции и аэропорт будут закрыты.
Также власти остановили работу общественного транспорта в Ухане. Автобусы, метро, паромы прекратят работу 23 января в 10 утра по местному времени, сообщает ВВС .
Напомним, что число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае возросло до 17 человек.
По всему материковому Китае зарегистрировали 617 случаев заражения.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-