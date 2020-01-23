Китай изолирует мегаполис Ухань: остановлено авиа- и железнодорожное сообщение, не работает общественный транспорт

23 января, 2020, 10:32

Власти Китая решили приостановить все авиарейсы из двенадцатимиллионного города Ухань и железнодорожное сообщение в связи с распространением опасного штамма коронавируса

Об этом сообщает AP.

Власти также попросили горожан не покидать Ухань без особых причин.

Китайская государственная газета People's Daily сообщила, что всем запрещено покидать город, начиная с 10 утра 23 января. Железнодорожные станции и аэропорт будут закрыты.

Также власти остановили работу общественного транспорта в Ухане. Автобусы, метро, паромы прекратят работу 23 января в 10 утра по местному времени, сообщает ВВС .

Напомним, что число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае возросло до 17 человек.

По всему материковому Китае зарегистрировали 617 случаев заражения.