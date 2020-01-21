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Espreso.tvОбществоВ Иране предлагают 3 млн долларов за убийство Трампа

В Иране предлагают 3 млн долларов за убийство Трампа

Депутат парламента Ирана Ахмад Хамза предложил вознаграждение в три миллиона долларов за убийство президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа

Дерзкое предложение прозвучало на заседании иранского парламента во вторник, 21 января, сообщает The New York Times .

"Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", - заявил Хамза.

Других деталей о том, кто именно принял решение предложить вознаграждение, иранский законодатель не сообщил.

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США осуществили ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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