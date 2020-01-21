В Иране предлагают 3 млн долларов за убийство Трампа

21 января, 2020, 13:25

Депутат парламента Ирана Ахмад Хамза предложил вознаграждение в три миллиона долларов за убийство президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа

Дерзкое предложение прозвучало на заседании иранского парламента во вторник, 21 января, сообщает The New York Times .

"Заявляю от имени народа провинции Керман, что мы заплатим вознаграждение в три миллиона долларов наличными любому, кто убьет Трампа", - заявил Хамза.

Других деталей о том, кто именно принял решение предложить вознаграждение, иранский законодатель не сообщил.