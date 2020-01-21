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Espreso.tvОбществоПреемник Сулеймани назвал США "источником бед и зла"

Преемник Сулеймани назвал США "источником бед и зла"


фото: tehrantimes
Новый командующий подразделением Кудс Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Эсмаил Каан назвал США "источником бед и зла"

Соответствующее заявление он сделал во время церемонии вступления в должность, сообщает Tasnim.

"Наши враги понимают только язык силы, и поэтому мы должны противостоять им", - сказал он.

По его словам, что "враги" убили Сулеймани "наиболее трусливым способом", однако "по милости Божией" Иран нанесет ответный удар "по-мужски".

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США осуществили ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.

 

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