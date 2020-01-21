Преемник Сулеймани назвал США "источником бед и зла"

21 января, 2020, 11:55

Новый командующий подразделением Кудс Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Эсмаил Каан назвал США "источником бед и зла"

Соответствующее заявление он сделал во время церемонии вступления в должность, сообщает Tasnim.

"Наши враги понимают только язык силы, и поэтому мы должны противостоять им", - сказал он.

По его словам, что "враги" убили Сулеймани "наиболее трусливым способом", однако "по милости Божией" Иран нанесет ответный удар "по-мужски".