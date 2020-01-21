Холодницкий отменил разрешение для Микитася на вылет в Лондон, - СМИ
21 января, 2020, 11:55
Разрешение на вылет бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн грн, отменил руководитель САП Назар Холодницкий
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Разрешение Микитася на вылет из Украины дал заместитель Холодницкого Максим Грищук. Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон. Заместитель руководителя САП позволил ему покинуть страну с 20 по 24 января", - говорится в сообщении.
Собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах отмечает, что Холодницкий вернулся из отпуска 20 января и отменил разрешение Грищука. Руководитель САП якобы не знал о разрешении, которое выдал Грищук.
- Напомним, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества) УК Украины.
- В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что бывший народный депутат Максим Микитась "размышлял" над убийством участников дела о хищении имущества Нацгвардии.
- 22 октября Микитася арестовали до 14 ноября и поместили в СИЗО с возможностью залога в 80 млн грн.
- 25 октября залог был внесен.
- 24 декабря Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продолжил экс-президенту "Укрстроя" и нардепу 8-го созыва Максиму Микитасю срок действия возложенных на него обязанностей до 14 февраля 2020 г.
- 15 января Печерский районный суд Киева по ходатайству ГБР арестовал корпоративные права и земельные участки компаний бывшего народного депутата Максима Микитася.
- Ранее сообщалось, что на Микитася снова надели электронный браслет .
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