Холодницкий отменил разрешение для Микитася на вылет в Лондон, - СМИ

21 января, 2020, 11:55

Разрешение на вылет бывшего нардепа Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 млн грн, отменил руководитель САП Назар Холодницкий

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Разрешение Микитася на вылет из Украины дал заместитель Холодницкого Максим Грищук. Микитась жаловался на здоровье и просил дать разрешение на вылет на лечение в Лондон. Заместитель руководителя САП позволил ему покинуть страну с 20 по 24 января", - говорится в сообщении.

Собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах отмечает, что Холодницкий вернулся из отпуска 20 января и отменил разрешение Грищука. Руководитель САП якобы не знал о разрешении, которое выдал Грищук.