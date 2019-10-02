НАБУ объявило подозрение экс-депутату по делу о квартирах Нацгвардии

2 октября, 2019, 22:31

2 октября детективы НАБУ сообщили о подозрении бывшему народному депутату по делу о незаконном завладении недвижимостью Национальной гвардии Украины

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

По данным источника агентства Интерфакс-Украина , производство открыто в отношении экс-нардепа прошлого созыва из группы "Воля народа", бизнесмена Максима Микитася.

"Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении .

Отмечается, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии Украины) и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева, Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, строящемся возле станции метро Красный хутор на окраине города. Было установлено, что стоимость этих квартир, на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры в центре Киева