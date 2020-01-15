Суд арестовал права компаний экс-нардепа Микитася
15 января, 2020, 15:19
Печерский районный суд Киева по ходатайству ГБР арестовал корпоративные права и земельные участки компаний бывшего народного депутата Максима Микитася
Об этом говорится в постановлении суда, передает Hromadske .
Арестованы участки по адресам - в Дарницком районе по ул. Бориспольская, 18 в Подольском районе в урочище Гончары-Кожемяки, в Печерском районе по ул. Зверинецкая, 72. В общем 15,4 га земли.
Также арестованы корпоративные права ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" и ООО "Укрбуд девелопмент".
- Напомним, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества) УК Украины.
- В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что бывший народный депутат Максим Микитась "размышлял" над убийством участников дела о хищении имущества Нацгвардии.
- 22 октября Микитася арестовали до 14 ноября и поместили в СИЗО с возможностью залога в 80 млн грн.
- 25 октября залог было внесено.
- 24 декабря Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил экс-президенту "Укрстроя" и нардепу 8-го созыва Максиму Микитасю срок действия возложенных на него обязанностей до 14 февраля 2020 года.
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
Читайте также
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-