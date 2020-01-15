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Espreso.tvОбществоСуд арестовал права компаний экс-нардепа Микитася

Суд арестовал права компаний экс-нардепа Микитася


фото: slovoidilo
Печерский районный суд Киева по ходатайству ГБР арестовал корпоративные права и земельные участки компаний бывшего народного депутата Максима Микитася

Об этом говорится в постановлении суда, передает Hromadske .

Арестованы участки по адресам - в Дарницком районе по ул. Бориспольская, 18 в Подольском районе в урочище Гончары-Кожемяки, в Печерском районе по ул. Зверинецкая, 72. В общем 15,4 га земли.

Также арестованы корпоративные права ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" и ООО "Укрбуд девелопмент".

  • Напомним, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества) УК Украины.
  • В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что бывший народный депутат Максим Микитась "размышлял" над убийством участников дела о хищении имущества Нацгвардии.
  • 22 октября Микитася арестовали до 14 ноября и поместили в СИЗО с возможностью залога в 80 млн грн.
  • 25 октября залог было внесено.
  • 24 декабря Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил экс-президенту "Укрстроя" и нардепу 8-го созыва Максиму Микитасю срок действия возложенных на него обязанностей до 14 февраля 2020 года.
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