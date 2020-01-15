Суд арестовал права компаний экс-нардепа Микитася

15 января, 2020, 15:19

Печерский районный суд Киева по ходатайству ГБР арестовал корпоративные права и земельные участки компаний бывшего народного депутата Максима Микитася

Об этом говорится в постановлении суда, передает Hromadske .

Арестованы участки по адресам - в Дарницком районе по ул. Бориспольская, 18 в Подольском районе в урочище Гончары-Кожемяки, в Печерском районе по ул. Зверинецкая, 72. В общем 15,4 га земли.

Также арестованы корпоративные права ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" и ООО "Укрбуд девелопмент".