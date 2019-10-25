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Espreso.tvОбществоЗа Микитася внесли залог, - СМИ

За Микитася внесли залог, - СМИ


фото: slovoidilo
За экс-нардепа Максима Микитася внесли залог в 80 млн грн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источника, по состоянию на 25 октября за Никитася внесли необходимую сумму залога.

Отмечается, что в пятницу, 25 октября, после внесения залога Микитась выйдет из СИЗО.

  • 2 октября НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю в организации завладения 81,63 млн грн Нацгвардии при обмене квартир и машиномест для нацгвардейцев на Печерске на квартиры на Красном хуторе.
  • 22 октября Микитася арестовали до 14 ноября и поместили в СИЗО.
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