За Микитася внесли залог, - СМИ

25 октября, 2019, 12:01

За экс-нардепа Максима Микитася внесли залог в 80 млн грн

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источника, по состоянию на 25 октября за Никитася внесли необходимую сумму залога.

Отмечается, что в пятницу, 25 октября, после внесения залога Микитась выйдет из СИЗО.