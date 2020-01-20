На Микитася снова надели электронный браслет, - адвокат

20 января, 2020, 17:52

Правоохранители надели электронный браслет на бывшего депутата Максима Микитася

Об этом РБК-Украина сказал его адвокат Александр Лысак.

По его словам, недавно браслет сняли, так как экс-парламентарий получил разрешение САП временно вылететь из страны.

"У него по решению суда было обязательство носить электронный браслет, но его сняли недавно, так как он получил разрешение САП временно вылететь из страны. Сегодня разрешение отменили и снова надели браслет", - рассказал защитник.

Адвокат отметил, что ему не известны причины, почему отменено разрешение на вылет из страны Микитася.

Лысак отметил, что намерен обжаловать незаконные действия правоохранителей относительно своего клиента.