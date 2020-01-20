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Espreso.tvОбществоНа Микитася снова надели электронный браслет, - адвокат

На Микитася снова надели электронный браслет, - адвокат

Максим Микитась
Максим Микитась
фото: slovoidilo
Правоохранители надели электронный браслет на бывшего депутата Максима Микитася

Об этом РБК-Украина сказал его адвокат Александр Лысак.

По его словам, недавно браслет сняли, так как экс-парламентарий получил разрешение САП временно вылететь из страны.

"У него по решению суда было обязательство носить электронный браслет, но его сняли недавно, так как он получил разрешение САП временно вылететь из страны. Сегодня разрешение отменили и снова надели браслет", - рассказал защитник.

Адвокат отметил, что ему не известны причины, почему отменено разрешение на вылет из страны Микитася.

Лысак отметил, что намерен обжаловать незаконные действия правоохранителей относительно своего клиента.

  • 20 января в аэропорту "Борисполь" правоохранители помешали покинуть страну бывшему народному депутату Максиму Микитасю, который является подозреваемым в завладении имуществом Нацгвардии Украины на сумму свыше 81 млн грн.
 
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