Экс-нардеп Микитась думал о возможности убийства свидетеля по делу о хищениях в Нацгвардии, - прокурор САП
22 октября, 2019, 18:56
В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что бывший народный депутат Максим Микитась "размышлял" над убийством участников дела о хищении имущества Нацгвардии
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.
"Прокурор САП говорит, что Микитась обсуждал по телефону возможность убийства свидетеля и подозреваемого в этом деле", - говорится в сообщении.
В рамках дела Микитась подозревают в схемах с квартирами для Национальной гвардии Украины на сумму почти 82 миллионов гривен.
Апелляционная палата рассматривает жалобу прокуроров САП из-за слишком мягкой меры пресечения для Микитась. При установленном вреде экс-депутату назначили залог в размере 5,5 миллиона гривен.
- Экс-нардепа Максима Микитася отпустили под 5,5 млн грн залога и обязали надеть электронный браслет .
Прокурор САП говорит, что Микитась обсуждал по телефону возможность убийства свидетеля и подозреваемого по этому делу. # справаМикитася- ГПК (@Shabunin) 22 октября 2019
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