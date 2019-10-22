Экс-нардеп Микитась думал о возможности убийства свидетеля по делу о хищениях в Нацгвардии, - прокурор САП

22 октября, 2019, 18:56

В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что бывший народный депутат Максим Микитась "размышлял" над убийством участников дела о хищении имущества Нацгвардии

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в Twitter.

"Прокурор САП говорит, что Микитась обсуждал по телефону возможность убийства свидетеля и подозреваемого в этом деле", - говорится в сообщении.

В рамках дела Микитась подозревают в схемах с квартирами для Национальной гвардии Украины на сумму почти 82 миллионов гривен.

Апелляционная палата рассматривает жалобу прокуроров САП из-за слишком мягкой меры пресечения для Микитась. При установленном вреде экс-депутату назначили залог в размере 5,5 миллиона гривен.

Экс-нардепа Максима Микитася отпустили под 5,5 млн грн залога и обязали надеть электронный браслет .