Суд продлил меру пресечения экс-депутату и застройщику Микитасю

26 декабря, 2019, 08:32

24 декабря Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продолжил экс-президенту "Укрстроя" и нардепу 8-го созыва Максиму Микитасю срок действия возложенных на него обязанностей до 14 февраля 2020 года

О своем решении удовлетворить ходатайство САП, в отношении экс-депутата и бывшего директора "Укрстроя" Максима Микитася Высший антикоррупционный суд сообщил в Facebook.

"Вчера, 24 декабря, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента корпорации "Укрбуд", до 14 февраля 2020 года", - заявили в ВАКС.

В ВАКС отмечают, что подозреваемый обязан носить электронный браслет; прибывать к детективу, прокурору, судьи-расследователя, на суд по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и / или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве. Также Микитась обязан сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу.