Суд продлил меру пресечения экс-депутату и застройщику Микитасю
О своем решении удовлетворить ходатайство САП, в отношении экс-депутата и бывшего директора "Укрстроя" Максима Микитася Высший антикоррупционный суд сообщил в Facebook.
"Вчера, 24 декабря, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продлил срок действия обязанностей, возложенных на экс-президента корпорации "Укрбуд", до 14 февраля 2020 года", - заявили в ВАКС.
В ВАКС отмечают, что подозреваемый обязан носить электронный браслет; прибывать к детективу, прокурору, судьи-расследователя, на суд по каждому требованию; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства и / или работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве. Также Микитась обязан сдать на хранение в соответствующие органы паспорт (паспорта) для выезда за границу.
- Напомним, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества) УК Украины.
- В Специальной антикоррупционной прокуратуре заявили, что бывший народный депутат Максим Микитась "размышлял" над убийством участников дела о хищении имущества Нацгвардии.
- 22 октября Микитася арестовали до 14 ноября и поместили в СИЗО с возможностью залога в 80 млн грн.
- 25 октября залог был внесен.
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