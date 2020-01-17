Отставка Гончарука: Это решение сильного командного человека, который доверяет президенту, - Милованов
17 января, 2020, 11:44
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов публично поддержал решение премьер-министра Алексея Гончарука подать в отставку 17 января
Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал в Facebook.
"Я поддерживаю премьер-министра. Это решение сильного командного человека, который доверяет президенту", - заявил министр правительства Гончарука.
"Мы продолжаем работать в штатном режиме и ждем решения Владимира Зеленского.
Я горжусь тем, что мне пришлось работать с такими людьми - президентом, премьер-министром, министрами. Для меня это большая честь и возможность служить народу Украины ", - добавил Милованов.
- Напомним, после написания заявления об отставке премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал основные достижения команды Кабинета министров Украины
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