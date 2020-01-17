Гончарук написал заявление на имя головы Верховной Рады, Разумков отрицает

17 января, 2020, 12:08

17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя свою отставку, заявил, что подал отставку на имя головы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, однако Разумкова сразу после выступления главы Кабмина это возразил

Об этом сообщает " Еспресо.TV ".

"Я обратился к президенту Украины, передал ему свое заявление об отставке. Отставка оформлена в соответствии с Конституцией Украины. Написана на имя головы Верховной Рады, и у президента есть право внести ее в парламент в любой момент", - рассказал премьер-министр Гончарук.

Сразу после выступления премьера голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил:

"Нет, на мое имя заявления нет".

Он добавил, что было сказано, что это политическое заявление, и объявил завершение часа вопросов к правительству.