Гончарук написал заявление на имя головы Верховной Рады, Разумков отрицает
17 января, 2020, 12:08
17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя свою отставку, заявил, что подал отставку на имя головы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, однако Разумкова сразу после выступления главы Кабмина это возразил
Об этом сообщает " Еспресо.TV ".
"Я обратился к президенту Украины, передал ему свое заявление об отставке. Отставка оформлена в соответствии с Конституцией Украины. Написана на имя головы Верховной Рады, и у президента есть право внести ее в парламент в любой момент", - рассказал премьер-министр Гончарук.
Сразу после выступления премьера голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил:
"Нет, на мое имя заявления нет".
Он добавил, что было сказано, что это политическое заявление, и объявил завершение часа вопросов к правительству.
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