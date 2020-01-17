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Espreso.tvОбществоГончарук написал заявление на имя головы Верховной Рады, Разумков отрицает

Гончарук написал заявление на имя головы Верховной Рады, Разумков отрицает


фото: reuters
17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя свою отставку, заявил, что подал отставку на имя головы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, однако Разумкова сразу после выступления главы Кабмина это возразил

Об этом сообщает " Еспресо.TV ".

"Я обратился к президенту Украины, передал ему свое заявление об отставке. Отставка оформлена в соответствии с Конституцией Украины. Написана на имя головы Верховной Рады, и у президента есть право внести ее в парламент в любой момент", - рассказал премьер-министр Гончарук.

Сразу после выступления премьера голова Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил:

"Нет, на мое имя заявления нет".

Он добавил, что было сказано, что это политическое заявление, и объявил завершение часа вопросов к правительству.

  • Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке
  • Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов публично поддержал решение премьер-министра Алексея Гончарука подать в отставку 17 января
  • МВФ поддержал Гончарука и руководство Нацбанка
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