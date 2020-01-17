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Espreso.tvОбщество"Арахамия нас заверил, что президент его" помилует ", - переписка депутатов "Слуги народа ". ФОТОФАКТ

"Арахамия нас заверил, что президент его" помилует ", - переписка депутатов "Слуги народа ". ФОТОФАКТ


фото: Цензор.НЕТ
Журналисты опубликовали переписку депутатов от фракции "Слуга народа" под куполом Верховной Рады, где опровергается возможность отставки премьера Гончарука

Фото переписки народных депутатов под куполом обнародовали журналисты издания " Цензор.НЕТ ".

Фоторепортеру удалось снять переписку народного депутата фракции "Слуга народа" Анатолия Драбовского.

В электронном сообщении тот пишет: "Арахамия нас заверил, что президент его помилует".

Позже депутат написал: "Премьер написал заявление президента, должен на Верховную Раду"

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