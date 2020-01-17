"Арахамия нас заверил, что президент его" помилует ", - переписка депутатов "Слуги народа ". ФОТОФАКТ
17 января, 2020, 12:33
Журналисты опубликовали переписку депутатов от фракции "Слуга народа" под куполом Верховной Рады, где опровергается возможность отставки премьера Гончарука
Фото переписки народных депутатов под куполом обнародовали журналисты издания " Цензор.НЕТ ".
Фоторепортеру удалось снять переписку народного депутата фракции "Слуга народа" Анатолия Драбовского.
В электронном сообщении тот пишет: "Арахамия нас заверил, что президент его помилует".
Позже депутат написал: "Премьер написал заявление президента, должен на Верховную Раду"
"Арахамия нас заверил, что президент его помилует", - переписка нардепов от СН об отставке Гончарука. ФОТО pic.twitter.com/KUOSnKynHl- Цензор.НЕТ (@censor_net) January 17, 2020
- Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке
- Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов публично поддержал решение премьер-министра Алексея Гончарука подать в отставку 17 января
- МВФ поддержал Гончарука и руководство Нацбанка
- 17 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя свое заявление отставку, сообщил , что подал отставку на имя председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, однако Разумкова сразу после выступления главы Кабмина это возразил
- "Слуги народа" не готовы поддержать отставку Гончарука без решения президента, - Арахамия
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