"Слуги народа" не готовы поддержать отставку Гончарука без решения президента, - Арахамия
Об этом сказал председатель фракции Давид Арахамия, передает "Укринформ" .
"Без решения президента заявление об отставке Гончарука нисколько депутатов от" Слуги народа "не готовы поддержать, разве что возможно несколько. Но если Президент поддержит это заявление, то наше голосование будет единогласным", - заявил Арахамия.
В то же время политик отметил, что на сегодня нет реальных причин для отставки премьер-министра.
"По моему мнению, нет реальных причин, почему бы Гончарук ушел в отставку. К тому же, на переправе коней не меняют, то есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства, бюджет принят под эту программу, поэтому эта отставка - болезненная для государства. Поэтому я думаю, что они (президент и премьер-министр - ред.) должны найти какой-то компромисс ", - добавил глава фракции.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
- Ранее сообщалось, что Федоров прокомментировал отставку Гончарука .
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