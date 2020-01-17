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Espreso.tvОбщество"Слуги народа" не готовы поддержать отставку Гончарука без решения президента, - Арахамия

"Слуги народа" не готовы поддержать отставку Гончарука без решения президента, - Арахамия


фото: fakty.ua
В случае одобрения президентом Владимиром Зеленским заявления об отставке премьер-министра Алексея Гончарука фракция "Слуга народа" готова поддержать это решение единогласно

Об этом сказал председатель фракции Давид Арахамия, передает "Укринформ" .

"Без решения президента заявление об отставке Гончарука нисколько депутатов от" Слуги народа "не готовы поддержать, разве что возможно несколько. Но если Президент поддержит это заявление, то наше голосование будет единогласным", - заявил Арахамия.

В то же время политик отметил, что на сегодня нет реальных причин для отставки премьер-министра.

"По моему мнению, нет реальных причин, почему бы Гончарук ушел в отставку. К тому же, на переправе коней не меняют, то есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства, бюджет принят под эту программу, поэтому эта отставка - болезненная для государства. Поэтому я думаю, что они (президент и премьер-министр - ред.) должны найти какой-то компромисс ", - добавил глава фракции.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

 
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