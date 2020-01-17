"Слуги народа" не готовы поддержать отставку Гончарука без решения президента, - Арахамия

Об этом сказал председатель фракции Давид Арахамия, передает "Укринформ" .

"Без решения президента заявление об отставке Гончарука нисколько депутатов от" Слуги народа "не готовы поддержать, разве что возможно несколько. Но если Президент поддержит это заявление, то наше голосование будет единогласным", - заявил Арахамия.

В то же время политик отметил, что на сегодня нет реальных причин для отставки премьер-министра.

"По моему мнению, нет реальных причин, почему бы Гончарук ушел в отставку. К тому же, на переправе коней не меняют, то есть Кабмин, он сформирован, есть программа действий правительства, бюджет принят под эту программу, поэтому эта отставка - болезненная для государства. Поэтому я думаю, что они (президент и премьер-министр - ред.) должны найти какой-то компромисс ", - добавил глава фракции.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке.