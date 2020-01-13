Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

13 января, 2020, 16:53

Глава судебной власти Ирана Сейед Ебрагим Райс заявил, что Иран подаст в международные суды жалобу на президента США Дональда Трампа за ликвидацию генерал-лейтенанта Касема Сулеймани

Об этом сообщает Fars.

Как сообщается, Трампа собираются привлечь к ответственности за то, что он отдал приказ о ликвидации Сулеймани американским военным.

"Этот вопрос, безусловно, будет решаться в штаб-квартире по правам человека в сотрудничестве с министерством иностранных дел и другими органами, и мы должны сделать так, чтобы президент США учел его поступки в качестве главного подозреваемого... мы не дадим ему покоя, и он должен предстать перед международным трибуналом", - сказал Райс.