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Espreso.tvОбществоИран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани

Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани


фото: reuters
Глава судебной власти Ирана Сейед Ебрагим Райс заявил, что Иран подаст в международные суды жалобу на президента США Дональда Трампа за ликвидацию генерал-лейтенанта Касема Сулеймани

Об этом сообщает Fars.

Как сообщается, Трампа собираются привлечь к ответственности за то, что он отдал приказ о ликвидации Сулеймани американским военным.

"Этот вопрос, безусловно, будет решаться в штаб-квартире по правам человека в сотрудничестве с министерством иностранных дел и другими органами, и мы должны сделать так, чтобы президент США учел его поступки в качестве главного подозреваемого... мы не дадим ему покоя, и он должен предстать перед международным трибуналом", - сказал Райс.

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", относящегося к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правление не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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