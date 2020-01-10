Конгресс США проголосовал за ограничение военных полномочий Трампа в Иране

10 января, 2020, 11:11

Конгресс США проголосовал за запрет президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Ирана без одобрения конгрессменов

Об этом сообщает CNN.

За проголосовали 224 конгрессмена. Против высказались 194.

В пользу решения, которое выдвинула в Палате представителей Демократическая партия, выступило трое республиканцев. При этом восемь демократов высказались против.

Отмечается, что резолюция является прежде всего символической, поскольку не имеет реальной юридической силы. В случае принятия она потребует от президента США прекратить использование вооруженных сил страны против Ирана в случае, если такое решение не поддержал Конгресс. Исключение составляет лишь необходимость защиты от немедленного вооруженного нападения.

Пока неизвестно, примет ли эту резолюцию верхняя палата - Сенат, где большинство имеет Республиканская партия. Согласно процедуре, именно это решение Конгресса не должно утверждаться Трампом для вступления в силу.