Конгресс США проголосовал за ограничение военных полномочий Трампа в Иране
Об этом сообщает CNN.
За проголосовали 224 конгрессмена. Против высказались 194.
В пользу решения, которое выдвинула в Палате представителей Демократическая партия, выступило трое республиканцев. При этом восемь демократов высказались против.
Отмечается, что резолюция является прежде всего символической, поскольку не имеет реальной юридической силы. В случае принятия она потребует от президента США прекратить использование вооруженных сил страны против Ирана в случае, если такое решение не поддержал Конгресс. Исключение составляет лишь необходимость защиты от немедленного вооруженного нападения.
Пока неизвестно, примет ли эту резолюцию верхняя палата - Сенат, где большинство имеет Республиканская партия. Согласно процедуре, именно это решение Конгресса не должно утверждаться Трампом для вступления в силу.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правление не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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