В Ираке неизвестные обстреляли посольство США из реактивной артиллерии, - CNN

9 января, 2020, 08:22

8 января в 23:45 по местному времени территорию Зеленой зоны, где находятся посольства США и еще нескольких западных стран, обстреляли из реактивной артиллерии

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на военную миссию Антиигиловской коалиции в Ираке.

Представитель коалиции, которая ведет борьбу с террористами "Исламского государства", полковник Майлз Кагинс обнародовал информацию об обстреле территории Зеленой зоны, где находятся посольства, ракетами.

"Военная коалиция подтвердила, что небольшие ракеты ударили вблизи международной зоны Багдада, 8 января в 11:45. (Багдадский время). Никаких жертв коалиции или повреждения объектов", - написал полковник.

Также он добавил, что никакие объекты гражданской или военной инфраструктуры не пострадали.

Две ракеты "Катюша" приземлились внутри "Зеленой зоны" в Багдаде. Сообщений о жертвах нет", - сообщили в Общем военном командовании Ирака.

Команда CNN в Багдаде услышала сирены изнутри Зеленой зоны и два взрыва.

"Не сразу было понятно, кто выстрелил ракеты или откуда был обстрел", - сообщают корреспонденты CNN.

The military Coalition confirms small rockets impacted near Baghdad's International Zone, Jan. 8 at 11:45 pm (Baghdad Time). No Coalition casualties or damage to facilities. Follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. https://t.co/GTca3nOIsQ - OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 8, 2020