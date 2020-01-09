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Espreso.tvОбществоВ Ираке неизвестные обстреляли посольство США из реактивной артиллерии, - CNN

В Ираке неизвестные обстреляли посольство США из реактивной артиллерии, - CNN


фото: CNN
8 января в 23:45 по местному времени территорию Зеленой зоны, где находятся посольства США и еще нескольких западных стран, обстреляли из реактивной артиллерии

Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на военную миссию Антиигиловской коалиции в Ираке.

Представитель коалиции, которая ведет борьбу с террористами "Исламского государства", полковник Майлз Кагинс обнародовал информацию об обстреле территории Зеленой зоны, где находятся посольства, ракетами.

"Военная коалиция подтвердила, что небольшие ракеты ударили вблизи международной зоны Багдада, 8 января в 11:45. (Багдадский время). Никаких жертв коалиции или повреждения объектов", - написал полковник.

Также он добавил, что никакие объекты гражданской или военной инфраструктуры не пострадали.

Две ракеты "Катюша" приземлились внутри "Зеленой зоны" в Багдаде. Сообщений о жертвах нет", - сообщили в Общем военном командовании Ирака.
Команда CNN в Багдаде услышала сирены изнутри Зеленой зоны и два взрыва.

"Не сразу было понятно, кто выстрелил ракеты или откуда был обстрел", - сообщают корреспонденты CNN.

  • Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
  • 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
  • Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
  • Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
  • В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
  • 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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