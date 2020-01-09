Конгресс ограничит военные полномочия Трампа в Иране
Об этом заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси, сообщает CNBC.
"Администрация (президента Трампа, - ред.) должна сотрудничать с Конгрессом для продвижения немедленной эффективной стратегии деэскалации, которая предотвращает дальнейшее насилие. Америка и мир не могут позволить себе войну", - заявила Пелоси, объявив о голосовании за резолюцию о военных полномочиях Трампа, которую выдвинет конгрессмен Элисса Слоткин.
В своем заявлении Пелоси также отметила, что убийство администрацией Трампа иранского генерала Касема Сулеймани "поставило под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других людей, а также грозит серьезной эскалацией напряженности с Ираном".
В документе отмечается, что без дальнейшего разрешения Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней. Эта резолюция аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн.
Резолюция может получить одобрение Палаты представителей Конгресса, где большинство имеют демократы. Однако остается вопрос, поддержит ли ее Сенат, который контролируют республиканцы, отмечают обозреватели.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", который принадлежит к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8 января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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