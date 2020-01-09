Конгресс ограничит военные полномочия Трампа в Иране

9 января, 2020, 10:31

Палата представителей Конгресса США проголосует в четверг, 9 января, за резолюцию, которая ограничит военные полномочия Дональда Трампа в Иране

Об этом заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси, сообщает CNBC.

"Администрация (президента Трампа, - ред.) должна сотрудничать с Конгрессом для продвижения немедленной эффективной стратегии деэскалации, которая предотвращает дальнейшее насилие. Америка и мир не могут позволить себе войну", - заявила Пелоси, объявив о голосовании за резолюцию о военных полномочиях Трампа, которую выдвинет конгрессмен Элисса Слоткин.

В своем заявлении Пелоси также отметила, что убийство администрацией Трампа иранского генерала Касема Сулеймани "поставило под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других людей, а также грозит серьезной эскалацией напряженности с Ираном".

В документе отмечается, что без дальнейшего разрешения Конгресса военные действия Белого дома в отношении Ирана должны быть прекращены в течение 30 дней. Эта резолюция аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн.

Резолюция может получить одобрение Палаты представителей Конгресса, где большинство имеют демократы. Однако остается вопрос, поддержит ли ее Сенат, который контролируют республиканцы, отмечают обозреватели.