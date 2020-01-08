Иран предупредил премьера Ирака об атаке на американские базы

8 января, 2020, 16:15

Глава правительства Ирака Адил Абдул Махди получил устное сообщение от власти Ирана о неминуемой атаке на военные объекты коалиции во главе со США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани

Об этом сообщает Al-Arabia .

"Премьер-министр Ирака Адил Абдул Махди получил устное сообщение от власти Ирана после полуночи с предупреждением об атаке в ответ на убийство Касема Сулеймани", - сообщили в пресс служба премьер-министра.

Предупреждение поступило до того, как Иран начал атаки на военные базы коалиции во главе с США на иракской территории. В нем говорилось, что удары будут ограничиваться лишь местами, где расположены американские военные, точные локации не уточнялись, говорится в сообщении пресс-службы.

Глава правительства Ирака отметил, что его страна выступает против любого нарушения своего суверенитета.

Комментируя ситуацию, Абдул-Махди также отметил, что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.