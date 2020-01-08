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Espreso.tvОбществоИран предупредил премьера Ирака об атаке на американские базы

Иран предупредил премьера Ирака об атаке на американские базы


фото: reuters
Глава правительства Ирака Адил Абдул Махди получил устное сообщение от власти Ирана о неминуемой атаке на военные объекты коалиции во главе со США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани

Об этом сообщает Al-Arabia .

"Премьер-министр Ирака Адил Абдул Махди получил устное сообщение от власти Ирана после полуночи с предупреждением об атаке в ответ на убийство Касема Сулеймани", - сообщили в пресс служба премьер-министра.

Предупреждение поступило до того, как Иран начал атаки на военные базы коалиции во главе с США на иракской территории. В нем говорилось, что удары будут ограничиваться лишь местами, где расположены американские военные, точные локации не уточнялись, говорится в сообщении пресс-службы.

Глава правительства Ирака отметил, что его страна выступает против любого нарушения своего суверенитета.

Комментируя ситуацию, Абдул-Махди также отметил, что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.

  • Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
  • Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.
  • В то же время, близкий к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал атаку Ирана на американские базы актом войны.
  • В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базах.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал ракетные удары Тегерана по двум военным базам США в Ираке "пока только пощечиной" по США, и потребовал Вашингтон вывести войска из региона.
  • Глава правительства Ирака Адиля Абуд-Махди отметил , что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.
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