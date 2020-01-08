Во время иранских атак не пострадал ни один американец, - Трамп

8 января, 2020, 18:46

Во время ночных ракетных атак Ирана не было причинено вреда ни одному американцу

Об этом сказал президент США Дональд Трамп при обращении к нации.

"Ни один американец не пострадал минувшей ночью во время атаки иранского режима. Обошлось без жертв, все солдаты в безопасности и только минимальный вред был нанесен нашим военным базам", - заяивы он.