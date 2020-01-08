Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак
8 января, 2020, 14:24
Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Ираке .
Так, в дипломатическом представительстве призывают украинцев воздержаться от поездок в Ирак. Также в посольстве рекомендуют гражданам, находящимся в Ираке и Иракском Курдистане, избегать мест массового скопления.
"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране. Украинцам, которые уже находятся в Ираке, Иракском Курдистане и т.д. рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей", - говорится в заявлении.
- Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
- Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.
- В то же время, близкая к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал атаку Ирана на американские базы актом войны.
- В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базах.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал ракетные удары Тегерана по двум военным базам США в Ираке "пока только пощечиной" по США, и потребовал Вашингтон вывести войска из региона.
- Глава правительства Ирака Адиля Абуд-Махди отметил , что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.
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