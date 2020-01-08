Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак

8 января, 2020, 14:24

Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в Ирак в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Ираке .

Так, в дипломатическом представительстве призывают украинцев воздержаться от поездок в Ирак. Также в посольстве рекомендуют гражданам, находящимся в Ираке и Иракском Курдистане, избегать мест массового скопления.

"Посольство Украины в Республике Ирак рекомендует украинцам воздержаться от посещения Ирака в связи с обострением ситуации с безопасностью в этой стране. Украинцам, которые уже находятся в Ираке, Иракском Курдистане и т.д. рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осторожность, избегать мест массового скопления людей", - говорится в заявлении.