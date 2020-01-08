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Espreso.tvОбществоТрамп сегодня сделает заявление об Иране, - Белый дом

Трамп сегодня сделает заявление об Иране, - Белый дом


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, сделает заявление, касающееся Ирана

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Заявление американского лидера ожидается в 18:00 по киевскому времени в большом фойе Белого дома.

  • Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
  • Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.
  • В то же время, близкий к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал атаку Ирана на американские базы актом войны.
  • В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базам.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал ракетные удары Тегерана по двум военным базам США в Ираке "пока только пощечиной" по США, и потребовал Вашингтон вывести войска из региона.
  • Глава правительства Ирака Адиля Абуд-Махди отметил, что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.
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