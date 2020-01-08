Трамп сегодня сделает заявление об Иране, - Белый дом

8 января, 2020, 16:54

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, сделает заявление, касающееся Ирана

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Белый дом.

Заявление американского лидера ожидается в 18:00 по киевскому времени в большом фойе Белого дома.