Саудовская Аравия приостановила проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив
Об этом сообщает WSJ .
Такое решение было принято на фоне ракетных ударов по Ирану военным объектам США в Ираке.
"Рекомендуется воздержаться от транзита через пролив Ормуз до 16:00 8 января по саудовскому времени", - говорится в сообщении Ваһгию
Источники WSJ сообщают, что нефтяной гигант Saudi Aramco рассматривает возможность перевозки своих продуктов в обход Ормузского пролива.
Стоимость суточного фрахта нефтяных танкеров класса VLCC на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и угроз со стороны Ирана заблокировать Ормузский пролив подскочила до 130 тыс. долларов.
Bahri имеет более чем 30 танкерами VLCC. Всего через Ормузский пролив, который представляет собой узкий судоходный путь из Персидского залива в Индийский океан, ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.
- Напомним, 8 января Иран запустил несколько ракет класса "земля-земля" по американской военной базе "Аин Аль-Асад" на западе Ирака в отместку за убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
- Президент США Дональд Трамп спокойно отреагировал на ракетные удары Ирана и анонсировал свое заявление в ответ на атаку.
- В то же время, близкий к Трампу сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал атаку Ирана на американские базы актом войны.
- В Европейском Союзе раскритиковали Иран за ракетные удары по иракским базах.
- Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал ракетные удары Тегерана по двум военным базам США в Ираке "пока только пощечиной" по США, и потребовал Вашингтон вывести войска из региона.
- Глава правительства Ирака Адиля Абуд-Махди отметил , что видит угрозу начала "опустошительной тотальной войны" не только в Ираке, но и во всем ближневосточном регионе и даже во всем мире.
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