Саудовская Аравия приостановила проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив

8 января, 2020, 17:24

В среду утром, 8 января, танкерный оператор Bahri заявил, что приостанавливает движение судов через Ормузский пролив

Об этом сообщает WSJ .

Такое решение было принято на фоне ракетных ударов по Ирану военным объектам США в Ираке.

"Рекомендуется воздержаться от транзита через пролив Ормуз до 16:00 8 января по саудовскому времени", - говорится в сообщении Ваһгию

Источники WSJ сообщают, что нефтяной гигант Saudi Aramco рассматривает возможность перевозки своих продуктов в обход Ормузского пролива.

Стоимость суточного фрахта нефтяных танкеров класса VLCC на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и угроз со стороны Ирана заблокировать Ормузский пролив подскочила до 130 тыс. долларов.

Bahri имеет более чем 30 танкерами VLCC. Всего через Ормузский пролив, который представляет собой узкий судоходный путь из Персидского залива в Индийский океан, ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.