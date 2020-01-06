Конгресс США хочет законодательно ограничить Трампу полномочия по ведению войны
Об этом сообщает издание "НВ" со ссылкой на сайт спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Резолюция, за которую собираются проголосовать в Палате представителей, аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн.
В документе подчеркивается традиционная ответственность Конгресса по надзору за действиями президента.
"На прошлой неделе администрация Трампа осуществила провокационный и непропорциональный военный авиаудар, направленный на военных чиновников высокого уровня. Эта акция поставила под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других людей, а также риск перерасти в серьезную эскалацию напряженности с Ираном", - говорится в тексте резолюции .
Резолюция имеет целью закрепить за Белым домом необходимость согласования военных действий с Ираном в Конгрессе в течение 30 дней с начала операции.
Таким образом, без согласования парламента военные действия могут прекратиться.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", которое относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани .
- 5 января Иран выступил с инициативой о рассмотрении дела о ликвидации США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Совете безопасности ООН.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 6 января внеочередное заседание альянса в связи с эскалацией напряжения в Ираке
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-