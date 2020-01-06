Конгресс США хочет законодательно ограничить Трампу полномочия по ведению войны

6 января, 2020, 16:21

5 января в Палате представителей и Сенате США заявили о желании проголосовать за резолюцию, которая ограничит военные действия президента Дональда Трампа по Ирану

Об этом сообщает издание "НВ" со ссылкой на сайт спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Резолюция, за которую собираются проголосовать в Палате представителей, аналогична той, которую представил в Сенате демократ Тим Кейн.

В документе подчеркивается традиционная ответственность Конгресса по надзору за действиями президента.

"На прошлой неделе администрация Трампа осуществила провокационный и непропорциональный военный авиаудар, направленный на военных чиновников высокого уровня. Эта акция поставила под угрозу наших военнослужащих, дипломатов и других людей, а также риск перерасти в серьезную эскалацию напряженности с Ираном", - говорится в тексте резолюции .

Резолюция имеет целью закрепить за Белым домом необходимость согласования военных действий с Ираном в Конгрессе в течение 30 дней с начала операции.

Таким образом, без согласования парламента военные действия могут прекратиться.