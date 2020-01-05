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Espreso.tvМирИран объявил о выходе из ядерной программы

Иран объявил о выходе из ядерной программы


фото: AP
Иран объявил о выходе из ядерной программы 2015 году в ответ на ликвидацию США генерала Касема Сулеймани

Об этом со ссылкой на AP сообщает Укринформ .

Государственное телевидение Ирана сообщило, что страна больше не будет придерживаться одного из положений ядерной сделки 2015 года.

Сообщение поступило 5 января вечером после того, как другой иранский чиновник заявил, что Тегеран рассматривает возможность принять еще более жестких шагов по США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на пятницу в Багдаде.

Государственное телевидение показало заявление администрации президента Ирана Хасана Рухани о том, что отныне страна не будет соблюдать ограничения по обогащению, количества накопленного обогащенного урана, а также исследований и разработок в своей ядерной отрасли.

 

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