Иран объявил о выходе из ядерной программы
5 января, 2020, 21:01
Иран объявил о выходе из ядерной программы 2015 году в ответ на ликвидацию США генерала Касема Сулеймани
Об этом со ссылкой на AP сообщает Укринформ .
Государственное телевидение Ирана сообщило, что страна больше не будет придерживаться одного из положений ядерной сделки 2015 года.
Сообщение поступило 5 января вечером после того, как другой иранский чиновник заявил, что Тегеран рассматривает возможность принять еще более жестких шагов по США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на пятницу в Багдаде.
Государственное телевидение показало заявление администрации президента Ирана Хасана Рухани о том, что отныне страна не будет соблюдать ограничения по обогащению, количества накопленного обогащенного урана, а также исследований и разработок в своей ядерной отрасли.
- Напомним, 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани .
- 5 января Иран выступил с инициативой о рассмотрении дела о ликвидации США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Совете безопасности ООН.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против Исламского государства на территории Ирака.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 6 января внеочередное заседание альянса за эскалации напряжения в Ираке.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-