5 января, 2020, 21:01

Иран объявил о выходе из ядерной программы 2015 году в ответ на ликвидацию США генерала Касема Сулеймани

Об этом со ссылкой на AP сообщает Укринформ .

Государственное телевидение Ирана сообщило, что страна больше не будет придерживаться одного из положений ядерной сделки 2015 года.

Сообщение поступило 5 января вечером после того, как другой иранский чиновник заявил, что Тегеран рассматривает возможность принять еще более жестких шагов по США в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в ночь на пятницу в Багдаде.

Государственное телевидение показало заявление администрации президента Ирана Хасана Рухани о том, что отныне страна не будет соблюдать ограничения по обогащению, количества накопленного обогащенного урана, а также исследований и разработок в своей ядерной отрасли.