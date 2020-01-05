Убийство Сулеймани: Иран угрожает нанести удары по военным объектам США
Об этом заявил в интервью CNN военный советник верховного лидера Ирана генерал-майор Хуссеин Деган, сообщает Укринформ .
Деган заверил, что реакция Тегерана на убийство влиятельного генерала Соединенными Штатами будет наверняка осуществлена военным путем.
Он выступил с прямой угрозой от имени чиновников Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани вследствие ракетного удара в Багдаде. Деган отметил, что Иран будет бить непосредственно по военным объектам США.
Хуссеин Деган - бывший министр обороны, главный военный советник аятоллы Али Хаменеи, отметил что репрессии будут поступать со стороны самого Ирана, а не его союзных боевиков в регионе.
"Можно сказать, что Америка, президент Трамп, совершили враждебные действия непосредственно против нас, поэтому мы будем принимать следующие меры против Америки", - сказал Деган.
- Напомним, 4 января президент США Дональд Трамп назвал убитого иранского генерала Касема Сулеймани "террористом номер один в мире".
- Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи пообещал США отомстить за ликвидацию генерала Касема Сулеймани .
- 5 января Иран выступил с инициативой о рассмотрении дела о ликвидации США в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в Совете безопасности ООН.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против Исламского государства на территории Ирака.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал на 6 января внеочередное заседание альянса за эскалации напряжения в Ираке
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