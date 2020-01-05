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Espreso.tvМирУбийство Сулеймани: Иран угрожает нанести удары по военным объектам США

Убийство Сулеймани: Иран угрожает нанести удары по военным объектам США


фото: ukrinform.ua
В ответ на убийство в Ираке генерала Касема Сулеймани Иран готовится нанести удары по американским военным объектам

Об этом заявил в интервью CNN военный советник верховного лидера Ирана генерал-майор Хуссеин Деган, сообщает Укринформ .

Деган заверил, что реакция Тегерана на убийство влиятельного генерала Соединенными Штатами будет наверняка осуществлена военным путем.

Он выступил с прямой угрозой от имени чиновников Ирана после убийства генерала Касема Сулеймани вследствие ракетного удара в Багдаде. Деган отметил, что Иран будет бить непосредственно по военным объектам США.

Хуссеин Деган - бывший министр обороны, главный военный советник аятоллы Али Хаменеи, отметил что репрессии будут поступать со стороны самого Ирана, а не его союзных боевиков в регионе.

"Можно сказать, что Америка, президент Трамп, совершили враждебные действия непосредственно против нас, поэтому мы будем принимать следующие меры против Америки", - сказал Деган.

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