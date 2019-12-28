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Espreso.tvОбществоЗеленский о пленных: "Обмен должен быть завтра"

Зеленский о пленных: "Обмен должен быть завтра"

Освобождение незаконно удерживаемых украинцев может произойти в воскресенье, 29 декабря 2019 года, однако до сих пор не завершена процедура верификации списков

Об этом 28 декабря сообщил президент Владимир Зеленский, передает Еспресо.TV со ссылкой на его пресс-службу.

"Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого. Пока еще не полностью завершена верификация всех людей", - сказал глава государства во время общения с журналистами в Ивано-Франковской области.

  • Сегодня Зеленский посещает Прикарпатье.
  • В Одессе и Харькове суд уже вынес приговоры и освободил для передачи РФ тех осужденных за терроризм, которые включены Москвой в списки на обмен.
  • В Киеве решением генпрокурора Руслана Рябошапки от процесса над экс-беркутовцами отранена группа Алексея Донского, что по мнению некоторых обозревателей, политиков и общественных активистов может свидетельствовать о том, что их тоже отдадут России. В то же время это пока отрицает их адвокат Игорь Ворфоломеев.
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