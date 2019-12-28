Зеленский о пленных: "Обмен должен быть завтра"

28 декабря, 2019, 15:02

Освобождение незаконно удерживаемых украинцев может произойти в воскресенье, 29 декабря 2019 года, однако до сих пор не завершена процедура верификации списков

Об этом 28 декабря сообщил президент Владимир Зеленский, передает Еспресо.TV со ссылкой на его пресс-службу.

"Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого. Пока еще не полностью завершена верификация всех людей", - сказал глава государства во время общения с журналистами в Ивано-Франковской области.