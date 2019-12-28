Зеленский о пленных: "Обмен должен быть завтра"
28 декабря, 2019, 15:02
Освобождение незаконно удерживаемых украинцев может произойти в воскресенье, 29 декабря 2019 года, однако до сих пор не завершена процедура верификации списков
Об этом 28 декабря сообщил президент Владимир Зеленский, передает Еспресо.TV со ссылкой на его пресс-службу.
"Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого. Пока еще не полностью завершена верификация всех людей", - сказал глава государства во время общения с журналистами в Ивано-Франковской области.
- Сегодня Зеленский посещает Прикарпатье.
- В Одессе и Харькове суд уже вынес приговоры и освободил для передачи РФ тех осужденных за терроризм, которые включены Москвой в списки на обмен.
- В Киеве решением генпрокурора Руслана Рябошапки от процесса над экс-беркутовцами отранена группа Алексея Донского, что по мнению некоторых обозревателей, политиков и общественных активистов может свидетельствовать о том, что их тоже отдадут России. В то же время это пока отрицает их адвокат Игорь Ворфоломеев.
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