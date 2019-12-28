Украина вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков на обмен, - адвокат Ворфоломеев

28 декабря, 2019, 12:49

Адвокат Игорь Ворфоломеев, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане, рассказал, что украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков для обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными "Л / ДНР"

Об этом он сказал утром в субботу, 28 декабря 2019 года, перед заседанием апелляционного суда, где рассматриваются апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на общественное ТВ .

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Так, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их трех из-под стражи . А защита еще для двух фигурантов этого дела - экс-беркутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, - просит отменить им меру пресечения.

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На вопрос об ожиданиях от сегодняшнего заседания суда Сергей Тамтура ответил, что ждет "справедливого решения".

Обвиняемый по делу о расстрелах на Институтской бывший «Беркута» Сергей Тамтура прокомментировал ожидания от сегодняшнего рассмотрения жалобы об отмене меры пресечения pic.twitter.com/eeEy8K2GAE - hromadske (@HromadskeUA) 28 декабря 2019 г.