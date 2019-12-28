Украина вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков на обмен, - адвокат Ворфоломеев
Об этом он сказал утром в субботу, 28 декабря 2019 года, перед заседанием апелляционного суда, где рассматриваются апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на общественное ТВ .
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Так, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина просит освободить их трех из-под стражи . А защита еще для двух фигурантов этого дела - экс-беркутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, - просит отменить им меру пресечения.
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На вопрос об ожиданиях от сегодняшнего заседания суда Сергей Тамтура ответил, что ждет "справедливого решения".
Обвиняемый по делу о расстрелах на Институтской бывший «Беркута» Сергей Тамтура прокомментировал ожидания от сегодняшнего рассмотрения жалобы об отмене меры пресечения pic.twitter.com/eeEy8K2GAE- hromadske (@HromadskeUA) 28 декабря 2019 г.
- Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров. Так, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые занимались делом несколько лет, заменить на новых - Сергея Куцого, Виталия Субботина, Александра Шеваленка.
- Сегодня они публично извинились перед потерпевшими за этот поступок генпрокурора и отметили, что им стыдно за все, что сейчас происходит вокруг этого дела.
- Как считают общественные активисты, подобное решение Рябошапки может быть связано с нежеланием Доньского и других прокуроров освобождать подозреваемых. В частности, для дальнейшего обмена с Россией и ее наемниками в ОРДЛО.
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