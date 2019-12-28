Зеленский открыл восстановленный мост на Франковщине
Глава государства, в частности, заслушал отчет председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмигаля о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Курс .
"Прекрасный отчет. К сожалению, не все главы облгосадминистраций отчитывались на таком высоком качественном уровне ", - оценил Зеленский.
Президент отметил хорошую команду голдовы ОГА и сказал, что познакомился со всеми ее представителями.
Зеленский также посетил село Долгое-Калужское, где восстановили мост через реку Чечва, разрушенный наводнением в 2018 году. Люди ждали президента на морозе с утра.
Зеленский поздравил всех, кто работал над этим объектом.
Шмыгаль при этом отметил, что благодаря сотрудничеству с центральной властью мост удалось отремонтировать быстро.
"Это первый пример, как мы будем делать мосты в следующем году. О дорогах пока молчу ", - сказал Шмыгаль.
Первой через мост пустили проехаться грузовик.
- Напомним, в конце августа правительство предоставило деньги на восстановление моста. На начало октября было изготовлено проектно-сметную документацию. Компания "СП будущность" возобновила мост за 23 млн 122 тыс. гривен.
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