Зеленский открыл восстановленный мост на Франковщине

28 декабря, 2019, 13:40

Сегодня, 28 декабря 2019 года, в Ивано-Франковской области с рабочими посещением находится президент Владимир Зеленский

Глава государства, в частности, заслушал отчет председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмигаля о социально-экономическом развитии региона за 100 дней его работы, передает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Курс .

"Прекрасный отчет. К сожалению, не все главы облгосадминистраций отчитывались на таком высоком качественном уровне ", - оценил Зеленский.

Президент отметил хорошую команду голдовы ОГА и сказал, что познакомился со всеми ее представителями.

Зеленский также посетил село Долгое-Калужское, где восстановили мост через реку Чечва, разрушенный наводнением в 2018 году. Люди ждали президента на морозе с утра.

Зеленский поздравил всех, кто работал над этим объектом.

Шмыгаль при этом отметил, что благодаря сотрудничеству с центральной властью мост удалось отремонтировать быстро.

"Это первый пример, как мы будем делать мосты в следующем году. О дорогах пока молчу ", - сказал Шмыгаль.

Первой через мост пустили проехаться грузовик.