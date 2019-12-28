Дело "черной роты" из "Беркута". Отстраненные Рябошапкой прокуроры извинились перед потерпевшими

28 декабря, 2019, 11:12

Предыдущая прокурорская группа судебного процесса над расстрельной командой из милицейского спецподразделения "Беркут" сегодня, 28 декабря 2019 года, выступила с заявлением

Свое устное обращение силовики обнародовали в Киевском апелляционном суде (улица Соломенская, второй), передает Еспресо.TV со ссылкой на Telegram канал координатора молодежного сообщества "Сич" Сергея Мазура, чьи представители постоянно присутствуют на судах над бывшими "Беркутом" .

"Людей немного больше, чем вчера. Из них человек 15-20 - родственники" беркутов "и их" группа поддержки ", - отметил он.

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"Рябошапка сегодня полностью убрал старых прокуроров (соответствующее решение было обнародовано вчера, 27 декабря - ред.). Они извинились перед потерпевшими и сказали, что им стыдно за все, что сегодня происходит. Им поблагодарили аплодисментами", - отметил Мазур.

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"Мы извиняемся перед потерпевшими. Нам очень стыдно за то, что сейчас происходит", - заявил, в частности, прокурор Алексей Донский.

"Сегодня генпрокурор Рябошапка полностью убрал Донского и его команду из группы прокуроров по" черной роте "" Беркута "из-за того, что они не согласились отпускать убийц Небесной сотни и разваливать дела Майдана.

О Донском и его команде я могу сказать, что это профессионалы и достойные люди. Все эти годы они не подвергли сомнению мое впечатление о них. К сожалению, такие вещи не ценятся генпрокурором. На закон плюют, а суды ломают через колено ", - подытожил Мазур.