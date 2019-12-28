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Espreso.tvОбществоДело "черной роты" из "Беркута". Отстраненные Рябошапкой прокуроры извинились перед потерпевшими

Дело "черной роты" из "Беркута". Отстраненные Рябошапкой прокуроры извинились перед потерпевшими

Предыдущая прокурорская группа судебного процесса над расстрельной командой из милицейского спецподразделения "Беркут" сегодня, 28 декабря 2019 года, выступила с заявлением

Свое устное обращение силовики обнародовали в Киевском апелляционном суде (улица Соломенская, второй), передает Еспресо.TV со ссылкой на Telegram канал координатора молодежного сообщества "Сич" Сергея Мазура, чьи представители постоянно присутствуют на судах над бывшими "Беркутом" .

"Людей немного больше, чем вчера. Из них человек 15-20 - родственники" беркутов "и их" группа поддержки ", - отметил он.

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"Рябошапка сегодня полностью убрал старых прокуроров (соответствующее решение было обнародовано вчера, 27 декабря - ред.). Они извинились перед потерпевшими и сказали, что им стыдно за все, что сегодня происходит. Им поблагодарили аплодисментами", - отметил Мазур.

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"Мы извиняемся перед потерпевшими. Нам очень стыдно за то, что сейчас происходит", - заявил, в частности, прокурор Алексей Донский.

"Сегодня генпрокурор Рябошапка полностью убрал Донского и его команду из группы прокуроров по" черной роте "" Беркута "из-за того, что они не согласились отпускать убийц Небесной сотни и разваливать дела Майдана.

О Донском и его команде я могу сказать, что это профессионалы и достойные люди. Все эти годы они не подвергли сомнению мое впечатление о них. К сожалению, такие вещи не ценятся генпрокурором. На закон плюют, а суды ломают через колено ", - подытожил Мазур.

  • Напомним, Сегодня апелляционный суд может освободить обвиняемых в убийствах Небесной сотни.
  • Речь идет про Аброськина, Зинченко, Янишевского, Маринченко, Тамура, которые, по версии прокуратуры и адвокатов, расстреливали майдановцев 20 февраля 2014 года на Институтской.
  • Как отмечается, их могут освободить для выдачи России в пределах анонсированного нового обмена пленными.
  • На последнем судебном заседании Аброськин давал показания с российским триколором.
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