Если власть на завершающей стадии суда отпустит убийц из "Беркута", это будет разрушение не только справедливости, но и государства, - Луценко

28 декабря, 2019, 12:28

Дело об убийствах на Майдане надо сначала довести до приговора суда, а лишь затем проводить обмен экс-беркутовцев

Об этом на своей странице написал ексгенпрокурор Юрий Луценко, передает Еспресо.TV .

"Если суд над обвиняемыми в расстреле 48 и ранении 80 безоружных майдановцев тянется годами - это плохо. Если власть на завершающей стадии отпускает подсудимых и делает невозможным решение суда, это разрушение не только справедливости, но и собственно государства", - подчеркнул он.

При этом, по словам Луценко, защитников Украины сейчас "есть на кого" обменивать.

На подтверждение этих слов, политик привел соответствующие статистические данные.

"Я понимаю, что надо извлекать из российских тюрем наших. Сам работал на обмены, при которых домой вернулись сотни украинцев. Но, во-первых, за время моей каденции было осуждено 1200 террористов и еще 1300 находится на стадии следствия. Поэтому менять есть на кого. Во-вторых, дело об убийствах на Майдане надо сначала довести до приговора суда. и лишь затем - менять. Ненаказанное зло регенерирует себя. Непризнанное зло в Москве объявит себя добром и уничтожать правду, за которую отдали жизни Герои Небесной Сотни ", - заявил бывший генпрокурор.

Напомним, 23 декабря трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года. В тот же вечер стало известно, что украинская сторона планирует в рамках обмена пленных передать России и боевикам ОРДЛО бывших "беркутовцев".