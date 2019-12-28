Суд приговорил к пожизненному заключению обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове и отпустил их под личное обязательство

28 декабря, 2019, 12:14

Немышлянский (бывший Фрунзенский) районный суд Харькова в субботу, 28 декабря 2019 года, приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцького и Сергея Башлыкова - обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта

Об этом со ссылкой на Громадське ТВ сообщает Еспресо.TV .

В то же время обвиняемым заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его принятия.

Перед началом суда была информация, что здание заминировано, передает харьковский портал АТН .

Затем дверь открылась, и всех пропускали через металлодетектор, однако началась давка, и поэтому многие СМИ не попали в зал.

Также перед заседанием возле суда активисты устроили пикет против обмена обвиняемых.

Активисты перед началом суда развернули баннер, где было написано: "Обмен террористов - позор Зеленского".

Полицейские закрыли дверь в зал судебного заседания, где коллегия судей зачитывала приговор.

Приговор был оглашен без прессы и обвиняемых. Они в СИЗО и слушали его в режиме видеоконференции.

Эти лица, как и бывших бойцов "черной роты" спецподразделения "Беркут" Аброськина, Зинченко, Янишевского, Маринченко, Тамура , которые, по версии прокуратуры и адвокатов, расстреливали майдановцев 20 февраля 2014 года на Институтской, могут выдать России в пределах анонсированного нового обмена пленными.