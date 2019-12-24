Мой близкий человек, - адвокат Юлии Кузьменко объяснил свои эмоции после оглашения решения суда
24 декабря, 2019, 18:58
Адвокат Владислав Добош, который защищает подозреваемую по делу об убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко, объяснил, почему так эмоционально отреагировал на решение суда оставить подзащитную под стражей
Об этом сообщает hromadske в Twitter.
Добош швырнул стул и расплакался после оглашения приговора.
После заседания суда адвокат заявил журналистам, что Юлия Кузьменко - близкий для него человек.
По его словам, он был расстроен из-за несправедливости судебного приговора.
"Это моя подруга, которую я давно знаю, которая мне очень много помогала, которой я помогал. Когда ты говоришь правду, и эту правду тебе бросают под ноги, порочат и растаптывают. А как бы вы себя чувствовали, когда вашего близкого человека так жестоко обвиняют?" - сказал он.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- 20 декабря, когда апелляция не состоялась из-за неявки прокуроров и спецназовцы силой вытащили Юлию Кузьменко из зала суда, сообщалось, что поручиться за подозреваемую готовы 20 человек.
- Ранее экс-нардеп Оксана Корчинская заявила, что Юлию Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек.
- Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко на судебном рассмотрении жалобы на ее арест заявила, что принципиально не хочет уезжать из Украины.
- Суд отклонил жалобу защиты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлии Кузьменко на меру пресечения в виде содержания под стражей.
Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве Шеремета, объяснил, почему плакал в суде и бросался стульями pic.twitter.com/EHmczIZ66C- hromadske (@HromadskeUA) 24 декабря 2019
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