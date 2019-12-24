Мой близкий человек, - адвокат Юлии Кузьменко объяснил свои эмоции после оглашения решения суда

24 декабря, 2019, 18:58

Адвокат Владислав Добош, который защищает подозреваемую по делу об убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко, объяснил, почему так эмоционально отреагировал на решение суда оставить подзащитную под стражей

Об этом сообщает hromadske в Twitter.

Добош швырнул стул и расплакался после оглашения приговора.

После заседания суда адвокат заявил журналистам, что Юлия Кузьменко - близкий для него человек.

По его словам, он был расстроен из-за несправедливости судебного приговора.

"Это моя подруга, которую я давно знаю, которая мне очень много помогала, которой я помогал. Когда ты говоришь правду, и эту правду тебе бросают под ноги, порочат и растаптывают. А как бы вы себя чувствовали, когда вашего близкого человека так жестоко обвиняют?" - сказал он.

Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

20 декабря, когда апелляция не состоялась из-за неявки прокуроров и спецназовцы силой вытащили Юлию Кузьменко из зала суда, сообщалось, что поручиться за подозреваемую готовы 20 человек.

Ранее экс-нардеп Оксана Корчинская заявила, что Юлию Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек.

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко на судебном рассмотрении жалобы на ее арест заявила, что принципиально не хочет уезжать из Украины.

Суд отклонил жалобу защиты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлии Кузьменко на меру пресечения в виде содержания под стражей.