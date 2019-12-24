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Espreso.tvОбществоМой близкий человек, - адвокат Юлии Кузьменко объяснил свои эмоции после оглашения решения суда

Мой близкий человек, - адвокат Юлии Кузьменко объяснил свои эмоции после оглашения решения суда

Адвокат Владислав Добош, который защищает подозреваемую по делу об убийстве Павла Шеремета Юлию Кузьменко, объяснил, почему так эмоционально отреагировал на решение суда оставить подзащитную под стражей

Об этом сообщает hromadske в Twitter.

Добош швырнул стул и расплакался после оглашения приговора.

После заседания суда адвокат заявил журналистам, что Юлия Кузьменко - близкий для него человек.

По его словам, он был расстроен из-за несправедливости судебного приговора.

"Это моя подруга, которую я давно знаю, которая мне очень много помогала, которой я помогал. Когда ты говоришь правду, и эту правду тебе бросают под ноги, порочат и растаптывают. А как бы вы себя чувствовали, когда вашего близкого человека так жестоко обвиняют?" - сказал он.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • 20 декабря, когда апелляция не состоялась из-за неявки прокуроров и спецназовцы силой вытащили Юлию Кузьменко из зала суда, сообщалось, что поручиться за подозреваемую готовы 20 человек.
  • Ранее экс-нардеп Оксана Корчинская заявила, что Юлию Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек.
  • Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета врач и волонтер Юлия Кузьменко на судебном рассмотрении жалобы на ее арест заявила, что принципиально не хочет уезжать из Украины.
  • Суд отклонил жалобу защиты подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета врача и волонтера Юлии Кузьменко на меру пресечения в виде содержания под стражей.
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