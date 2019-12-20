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Espreso.tvОбществоМера пресечения Юлии Кузьменко: спецназовцы силой вытащили подозреваемую из зала суда

Мера пресечения Юлии Кузьменко: спецназовцы силой вытащили подозреваемую из зала суда

В день рассмотрения судом жалобы на меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко спецназовцы, которые заблокировали зал суда, вытащили подозреваемую из помещения

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Присутствующие выкрикивают силовикам: "Ганьба!"

Толпа силовиков была настолько плотной, что присутствующим в зале суда приходилось карабкаться на столы и призывать спецназовцев отойти от женщин.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги-ветераны АТО Инна и Владислав Грищенки - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • В ночь на 13 декабря полиция пришла с обыском по делу убийства Шеремета к активисту Майдана и волонтера Евгения Акастелова.
  • Печерский райсуд Киева принял решение поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • В полиции заявили, что следователи предоставили адвокатам все несекретные материалы по делу.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
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