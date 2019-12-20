Мера пресечения Юлии Кузьменко: спецназовцы силой вытащили подозреваемую из зала суда

20 декабря, 2019, 17:41

В день рассмотрения судом жалобы на меру пресечения подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко спецназовцы, которые заблокировали зал суда, вытащили подозреваемую из помещения