Убийство Шеремета: взять на поруки Кузьменко готовы 37 человек, - Корчинская
24 декабря, 2019, 13:06
24 декабря Киевский апелляционный суд начал заседание по мере пресечения подозреваемой в соучастии в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко
Об этом сообщает бывшая народный депутат Оксана Корчинская из зала суда, передает Еспресо.TV .
Как заявила Оксана Корчинская, Юлию Кузьменко готовы взять на поруки 37 человек.
Так, среди поручителей за подозреваемую готов выступить Уполномоченный президента по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко. Свириденко подтвердил, что подал документы о поручительстве за подозреваемую.
Кроме Свириденко, поручиться за Кузьменко готовы также депутаты 9го и 8го созывов.
Суд разрешил Юлии Кузьменко покинуть стеклянный бокс, где та содержалась на заседании.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- 20 декабря, когда апелляция не состоялась из-за неявки прокуроров и спецназовцы силой вытащили Юлию Кузьменко из зала суда, сообщалось, что поручиться за подозреваемую готовы 20 человек
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