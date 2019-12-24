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Espreso.tvОбществоГлава судостроительной корпорации РФ: Россия не в состоянии достроить "Северный поток-2" собственными силами

Глава судостроительной корпорации РФ: Россия не в состоянии достроить "Северный поток-2" собственными силами


фото: nord-stream2
В России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток-2"

Об этом заявил глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24", пишет Газета.ru.

"Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет", - сообщил он.

Рахманов пояснил такое положение дел тем, что суда-трубоукладчики строятся под конкретный проект.

В то же время он выразил уверенность, что Россия сможет создать такой корабль. По оценке главы ОСК, на проектирование судна понадобится от полутора до двух лет, а процесс строительства займет три-четыре года.

Необходимость в достройке трубы собственными силами возникла после того, как в ночь на 21 декабря вступили в силу санкции США в отношении подрядчиков проекта газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения были введены в момент подписания военного бюджета США президентом Дональдом Трампом. Документ запрещает предоставлять любые услуги для строительства газопроводов под угрозой блокировки активов компаний в США и невозможности ведения бизнеса с американскими компаниями.

В результате швейцарская компания Allseas, которая укладывала последний участок трубы "Северного потока-2", заявила о прекращении работ.

А 23 декабря судна покинули зону строительства газопровода. На момент, когда санкции вступили в силу, оставалось проложить, по разным данным, около 120-160 км труб, или 5% от всей длины трубы.

Allseas последние три недели, после того, как правительство Дании дало разрешение на прокладку трубы через территориальные воды страны в районе острова Бронхольм, прилагала максимальные усилия для завершения работы над "Северным потоком-2".

На 21 декабря крупнейшее в мире судно-трубоукладчик Pioneering Spirit проложило примерно две трети первой нитки газопровода на участке в экономической зоне Дании. Судно Solitaire проложило примерно половину второй нитки.

Ранее издание "КоммерсантЪ" сообщало, что Газопром может достроить трубу своими силами с использованием судна "Академик Черский". Но оно сейчас находится на Дальнем Востоке, и на проход корабля в Балтику необходим как минимум месяц. Кроме того, в строительстве "Северного потока-2" уже участвовала компания "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС) с трубоукладочной баржей "Фортуна". Это судно в 2018 году проложило первые 13 км обеих ниток газопровода. Баржа была построена для работы в прибрежных водах, и она более чувствительна к волнению моря и непогоде, чем морские суда, которые использовала Allseas. Но все же технически баржа способна укладывать трубы "Северного потока-2" на глубину до 200 метров, что было бы достаточно для завершения проекта. В отличие от "Академика Черского", баржа "Фортуна" находится недалеко от места возможных работ - в немецком порту Мукран.

Если прокладку газопровода сможет продолжить только "Фортуна", то сроки завершения проекта увеличатся. "Фортуна" способна укладывать трубу диаметром до 1,5 метра со скоростью около 1,5 км в день, в то время, как различные суда Allseas держали темп 3-5 км в день. В целом "Фортуне" потребуется около трех месяцев для завершения прокладки обеих ниток. Но с учетом сложных погодных условий на Балтике зимой судно, вероятно, не сможет работать непрерывно.

Таким образом, срок ввода газопровода, обозначенный в ноябре вице-премьером РФ Дмитрием Козаком - середина 2020 года - выглядит вполне вероятным.

После завершения прокладки трубы необходимо еще провести ее испытания и заполнение газом, на что уйдет, вероятно, 1,5-2 месяца.

Если же "Фортуна" и "Академик Черский" не смогут завершить строительство трубы по дну Балтики, то вопрос о введении в эксплуатацию "Северного потока-2" откладывается на неопределенный срок.

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