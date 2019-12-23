"Придумали соглашение между Украиной и РФ": Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2", - СМИ

23 декабря, 2019, 11:18

Незадолго до подписания президентом США санкций против российских газопроводов руководство Германии пыталось помешать их внедрению, предоставляя не совсем правдивую информацию

Об этом пишет аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Как говорится в публикации, Министерство иностранных дел ФРГ за несколько часов до подписания Трампом оборонного бюджета, который предусматривает санкции, направило Вашингтону письмо.

В нем сообщалось о том, что Украина и Россия договорились о новом транзитный контракт с 1 января 2020 года. Соответственно, по мнению МИД ФРГ, санкции против "Северного потока-2" не нужны. Результаты же соглашения представят на следующий день в 14:00.

По мнению автора статьи Юлиана Репке, официальный Берлин придумал газовое соглашение, которой не существовало в то время. Информация о достижении компромисса во время газовых переговоров между странами стала известна позже, 20 декабря.

На запрос Bild, в ведомстве сообщили, что на время отправки письма существовали рамочные договоренности между странами, а новое соглашение должно быть согласовано до конца года.

Как утверждает автор статьи, введение санкции поставило Украину в более выгодное положение в ходе переговоров с Россией. Именно поэтому РФ согласилась выплатить 3 миллиарда долларов за решение Стокгольмского арбитража.