"Придумали соглашение между Украиной и РФ": Берлин пытался помешать санкциям США против "Северного потока-2", - СМИ
Об этом пишет аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.
Как говорится в публикации, Министерство иностранных дел ФРГ за несколько часов до подписания Трампом оборонного бюджета, который предусматривает санкции, направило Вашингтону письмо.
В нем сообщалось о том, что Украина и Россия договорились о новом транзитный контракт с 1 января 2020 года. Соответственно, по мнению МИД ФРГ, санкции против "Северного потока-2" не нужны. Результаты же соглашения представят на следующий день в 14:00.
По мнению автора статьи Юлиана Репке, официальный Берлин придумал газовое соглашение, которой не существовало в то время. Информация о достижении компромисса во время газовых переговоров между странами стала известна позже, 20 декабря.
На запрос Bild, в ведомстве сообщили, что на время отправки письма существовали рамочные договоренности между странами, а новое соглашение должно быть согласовано до конца года.
Как утверждает автор статьи, введение санкции поставило Украину в более выгодное положение в ходе переговоров с Россией. Именно поэтому РФ согласилась выплатить 3 миллиарда долларов за решение Стокгольмского арбитража.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $ 300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
- Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год.
- 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
- Прессекретар канцлера Германии Ангелы Меркель Ульрике Деммер назвала санкции США по газопроводу "Северный поток-2" вмешательством во внутренние дела .
- МИД России обнародовало заявление относительно введения США санкций к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".
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