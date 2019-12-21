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Espreso.tvОбщество$ 300 млн для Украины и санкции по "Северному потоку-2": Трамп подписал оборонный бюджет США

$ 300 млн для Украины и санкции по "Северному потоку-2": Трамп подписал оборонный бюджет США


фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $ 300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2"

Об этом со ссылкой на The Hill сообщает РБК-Украина .

В рамках военной помощи Украине включены поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет. Сумма пособия составит $ 300 млн. Она оказалась больше на $ 50 млн предварительного оборонного бюджета.

Бюджет обязывает ввести санкции в отношении России по нескольким пунктам. В частности, санкции вводятся по газопроводам "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Также санкции включают "Акт о защите гражданского населения Сирии" - он предусматривает введение рестрикций "за поддержку сирийских правительственных сил в ходе войны".

Также продлено эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области и запрещается признавать аннексию Крыма.

В общем оборонный бюджет США составляет $ 738 млрд. Пентагон получит $ 635 млрд. В продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействии террористам в других странах выделяется $ 71,5 млрд.

На боеготовность ядерного оружия и ее модернизацию предусмотрено $ 31,5 млрд.

 

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