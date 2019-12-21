Испугались санкций: швейцарская компания заморозила участие в строительстве "Северного потока-2"
21 декабря, 2019, 08:56
Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США
Об этом компания сообщила на своем сайте, сразу после вступления в силу закона об американских санкции, передает DW .
Отмечается, что Allseas приостановила свою деятельность по строительству трубопровода в ожидании принятия закона об оборонном бюджете США. В компании также ждут указаний, содержащих необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения соответствующего органа США.
- Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $ 300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
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