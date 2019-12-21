Испугались санкций: швейцарская компания заморозила участие в строительстве "Северного потока-2"

21 декабря, 2019, 08:56

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США

Об этом компания сообщила на своем сайте, сразу после вступления в силу закона об американских санкции, передает DW .

Отмечается, что Allseas приостановила свою деятельность по строительству трубопровода в ожидании принятия закона об оборонном бюджете США. В компании также ждут указаний, содержащих необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения соответствующего органа США.