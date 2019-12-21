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Espreso.tvМирИспугались санкций: швейцарская компания заморозила участие в строительстве "Северного потока-2"

Испугались санкций: швейцарская компания заморозила участие в строительстве "Северного потока-2"


фото: Allseas
Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США

Об этом компания сообщила на своем сайте, сразу после вступления в силу закона об американских санкции, передает DW .

Отмечается, что Allseas приостановила свою деятельность по строительству трубопровода в ожидании принятия закона об оборонном бюджете США. В компании также ждут указаний, содержащих необходимые нормативные, технические и экологические разъяснения соответствующего органа США.

 

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