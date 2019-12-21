Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать немедленно
Об этом говорится в специальном разъяснении подразделения Минфина США (OFAC), отвечающем за правоприменения в сфере санкций, сообщает "Интерфакс-Украина" .
"С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно начали действовать. Привлечены стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили судна, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства" Северного потока-2 " или "Турецкого потока" должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством ", - говорится в комментарии OFAC.
Отмечается, что могут быть сделаны добросовестные исключения из требования прекращения деятельности для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или иного существенного ущерба.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $ 300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
- 21 грдня швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
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