Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать немедленно

21 декабря, 2019, 09:51

Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год

Об этом говорится в специальном разъяснении подразделения Минфина США (OFAC), отвечающем за правоприменения в сфере санкций, сообщает "Интерфакс-Украина" .

"С момента подписания президентом 20 декабря 2019 года положения статьи 7503 NDAA немедленно начали действовать. Привлечены стороны, которые сознательно продали, арендовали или предоставили судна, занимающиеся прокладкой труб на глубине 100 футов или более ниже уровня моря для строительства" Северного потока-2 " или "Турецкого потока" должны обеспечить немедленное прекращение такими судами деятельности, связанной со строительством ", - говорится в комментарии OFAC.

Отмечается, что могут быть сделаны добросовестные исключения из требования прекращения деятельности для безопасности трубопровода или команды на борту судна, защиты человеческих жизней или технического обслуживания, чтобы избежать экологического или иного существенного ущерба.