В России отреагировали на санкции США в отношении "Северного потока-2"

21 декабря, 2019, 21:55

МСЗ России обнародовал заявление по поводу введения США санкций к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В России заявили, что продолжат реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-то санкций, а европейцы "остаются в проигрыше по всем статьям".

"Будет интересно посмотреть, насколько реально суверенными являются европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют покорно финансировать энергетическую отрасль США, забыв о собственных экономических интересах", - говорится в заявлении МИД России.