В России отреагировали на санкции США в отношении "Северного потока-2"
21 декабря, 2019, 21:55
МСЗ России обнародовал заявление по поводу введения США санкций к европейским компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает "Радио Свобода".
В России заявили, что продолжат реализовывать свои экономические проекты независимо от чьих-то санкций, а европейцы "остаются в проигрыше по всем статьям".
"Будет интересно посмотреть, насколько реально суверенными являются европейские страны, от которых, как, например, от Германии, сегодня командным голосом из Вашингтона требуют покорно финансировать энергетическую отрасль США, забыв о собственных экономических интересах", - говорится в заявлении МИД России.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2" .
- Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год.
- 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
- Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Ульрике Деммер назвала санкции США в отношении строительства газопровода "Северный поток-2" вмешательством во внутренние дела .
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