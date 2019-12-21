Германия назвала санкции США по "Северному потоку-2" вмешательством во внутренние дела
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Таким образом, Деммер отреагировала на решение США ввести санкции в отношении европейских компаний, занятых на сооружении газопровода "Северный поток 2".
"Они затронут немецкие и европейские компании и является вмешательством в наши внутренние дела", - сказала Деммер.
По ее словам, с учетом переговоров о газовом транзите через Украину меры США такого рода, обоснованы "защитой Украины, особенно непонятны".
"Между Украиной и Россией при поддержке Европейской Комиссии и правительства ФРГ было достигнуто принципиальное соглашение о новом газовом транзитном договоре через Украину с 2020 года. Мы приветствуем тот факт, что в пятницу было заключено конкретное соглашение", - отметила Деммер.
- Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрено $300 млн помощи Украине и санкции против "Северного потока-2".
- Санкции США против "Северного потока-2" начали действовать сразу после подписания президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета на 2020 год.
- 21 декабря швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за санкций США.
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