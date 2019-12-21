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Espreso.tvМирГермания назвала санкции США по "Северному потоку-2" вмешательством во внутренние дела

Германия назвала санкции США по "Северному потоку-2" вмешательством во внутренние дела


фото: DW
Пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы Меркель Ульрике Деммер назвала санкции США по газопроводу "Северный поток-2" вмешательством во внутренние дела

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, Деммер отреагировала на решение США ввести санкции в отношении европейских компаний, занятых на сооружении газопровода "Северный поток 2".

"Они затронут немецкие и европейские компании и является вмешательством в наши внутренние дела", - сказала Деммер.

По ее словам, с учетом переговоров о газовом транзите через Украину меры США такого рода, обоснованы "защитой Украины, особенно непонятны".

"Между Украиной и Россией при поддержке Европейской Комиссии и правительства ФРГ было достигнуто принципиальное соглашение о новом газовом транзитном договоре через Украину с 2020 года. Мы приветствуем тот факт, что в пятницу было заключено конкретное соглашение", - отметила Деммер.

 

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