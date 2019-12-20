Россия согласилась выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов, - Reuters

20 декабря, 2019, 12:19

Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебным разбирательствам

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

Минэнерго России и "Газпром" не ответили на запросы агентства о комментарии. Министерство энергетики Украины и "Нафтогаз" от комментариев отказались.

Напомним, во время газовых переговоров в Берлине, которые состоялись 19 декабря, Украина и Российская Федерация достигли принципиального соглашения по транзиту. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, соглашение о продлении транзита газа было достигнуто по всем элементам.